In “Seven Steps” troverete una panoramica sulle basi dell’inglese, i suoi suoni e gli errori comuni che a tutti può capitare di commettere!Ma, soprattutto, offre spunti e suggerimenti per imparare e studiare comodamente da casa, quando viaggiare è difficile o impossibile: ascoltando le nostre canzoni preferite e leggendone i testi, guardando serie tv, film e, perché no, cartoni animati, usando dizionari e traduttori online gratuiti, leggendo i romanzi che amiamo in lingua originale.

Organizzato in #sevensteps, Antonio Parlati in questo manuale colmerà le vostre lacune e vi permetterà di affinare la conoscenza dell’inglese, dimostrandovi che apprendere una lingua in maniera avanzata è possibile, anche da adulti e anche senza viaggiare. 💂🏻‍♀️