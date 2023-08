In rosso Wall Street | .it

– Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,88% sul Dow Jones, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 4.448 punti, in calo dello 0,93%.

In discesa il Nasdaq 100 -0,8%; sulla stessa tendenza, negativo l’S&P 100 -0,85%.

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia -2,50%, finanziario -1,67% e materiali -1,64%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amgen +2,04% e Home Depot +0,61%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Dow, che ottiene -2,95%.

Soffre Caterpillar, che evidenzia una perdita del 2,46%.

Preda dei venditori Chevron, con un decremento del 2,42%.

Si concentrano le vendite su JP Morgan, che soffre un calo del 2,20%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Amgen +2,04%, Workday +1,67%, Nvidia +1,13% e Align Technology +1,07%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Lucid, che ottiene -5,76%.

Crolla Paypal, con una flessione del 5,04%.

Vendite su Micron Technology, che registra un ribasso del 3,38%.

Seduta negativa per PDD Holdings, che mostra una perdita del 3,35%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Martedì 15/08/2023

14:30 USA: Prezzi export, mensile atteso 0,2%; preced. -0,7%

14:30 USA: Empire State Index atteso -1 punti; preced. 1,1 punti

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale atteso 1,5%; preced. 1,6%

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile atteso 0,4%; preced. 0,3%

14:30 USA: Prezzi import, mensile atteso 0,2%; preced. -0,1%.