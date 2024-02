In rosso Wall Street, inflazione sopra attese. Fed non cambierà politica nel breve

– Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,81% sul Dow Jones; sulla stessa linea, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 4.963 punti, ritracciando dell’1,17%. Depresso il Nasdaq 100 -1,71%; sulla stessa linea, variazioni negative per l’S&P 100 -1,14%.

Sul fronte macro, il dato chiave sull’inflazione americana ha mostrato un rallentamento inferiore alle previsioni di mercato, nel mese di gennaio. Ciò lascia supporre che la Federal Reserve potrebbe rimandare il taglio dei tassi d’interesse visto che i prezzi non stanno scendendo a sufficienza. Il dato “core”, ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto oltre le attese.

Il dato sull’inflazione, più sostenuta del previsto, ha fatto registrato un nuovo scatto rialzista al dollaro, nei confronti delle principali valute di riferimento.