CESENA – Questa mattina le sedi vaccinali della Fiera di Cesena e dell’Esp di Ravenna e la sede spoke di S. Pietro In Vincoli sono state trovate imbrattate da scritte e simboli dell’ala oltranzista no vax che hanno danneggiato la segnaletica e la cartellonistica posta all’esterno delle strutture. Sull’accaduto, precisa l’Ausl Romagna, è già stata presentata denuncia alle forze dell’ordine per individuare i responsabili anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza. L’attività vaccinale, precisa l’azienda sanitaria, “prosegue come di consueto senza sosta. Nessun danno è stato riscontrato all’interno delle strutture”.