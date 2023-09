In ribasso l’azionario europeo, inclusa Piazza Affari

– Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. L’attesa oggi è per le parole della presidente della BCE, Christine Lagarde in audizione al Parlamento europeo.

Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,064. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.924,7 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio Light Sweet Crude Oil che continua la seduta con un leggero calo dello 0,08%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,61%.

Tra i listini europei piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,69%, tentenna Londra, che cede lo 0,57%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,56%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. Tengono invece le banche su cui piovono acquisti dopo le annunciate modifiche da parte del governo alla tassa sugli extraprofitti bancari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Iveco avanza del 2,52%.

Si muove in territorio positivo Banco BPM, mostrando un incremento dell’1,99%.

Resistente Banca MPS, che segna un piccolo aumento dell’1,21%.

BPER avanza dell’1,18%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -8,30%.

Si concentrano le vendite su ERG, che soffre un calo del 2,41%.

Vendite su Nexi, che registra un ribasso del 2,23%.

Seduta negativa per Moncler, che mostra una perdita del 2,12%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, CIR +4,58%, Anima Holding +2,35%, Banca Ifis +1,63% e Credem +1,40%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -5,22%.

Sotto pressione MARR, che accusa un calo del 3,65%.

Scivola OVS, con un netto svantaggio del 3,30%.

In rosso Tod’s, che evidenzia un deciso ribasso del 2,82%.