In rialzo le Borse europee, occhi a dichiarazioni banche centrali

– Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Dopo i ribassi registrati ieri, gli investitori sono tornati a bilanciare le indicazioni in arrivo dai dati macroeconomici, le prospettive delle banche centrali e i messaggi dei policymaker che partecipano al World Economic Forum di Davos.

Nelle ultime 24 ore, diversi membri della Banca centrale europea BCE hanno respinto le aspettative del mercato per minori aumenti dei tassi con l’allentamento dell’inflazione. Inoltre, sono arrivati ulteriori commenti aggressivi dei funzionari della Federal Reserve, che alimentano i timori di una recessione. Lael Brainard, vicepresidente della Fed, ha detto che “la politica dovrà essere sufficientemente restrittiva per un po’ di tempo”.

Oggi Christine Lagarde, presidente della BCE, ha detto che la riapertura della Cina avrà pressioni inflattive, in particolare per il fatto che la domanda di energia del colosso asiatico tornerà ad aumentare. Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, ha invece affermato che la politica monetaria resterà “estremamente accomodante”.

Nella stessa tavola rotonda, la direttrice del Fondo monetario internazionale FMI Kristalina Gerogieva ha detto che l’organizzazione potrebbe rivedere leggermente al rialzo le sue previsioni sulla crescita globale, senza però sbilanciarsi troppo.

Sul fronte macroeconomico, sono diminuite le vendite al dettaglio in Regno Unito a dicembre 2022, mentre nello stesso mese si sono moderati i prezzi alla produzione in Germania. La produzione delle costruzioni in Italia ha segnato un aumento a novembre.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,082. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil mostra un guadagno frazionale dello 0,23%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +179 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,89%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,57%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,72%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,84% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.993 punti.

Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap +1,38%; come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star +0,37%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Saipem +6,11%. Tonica Iveco che evidenzia un bel vantaggio del 3,65%. In luce Generali Assicurazioni, con un ampio progresso del 2,73%. Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +2,21%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -4,16%. Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell’1,50%. Tentenna DiaSorin, che cede lo 0,94%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Credem +5,32%, GVS +4,39%, Piaggio +3,98% e Safilo +3,84%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild, che prosegue le contrattazioni a -1,47%. Sostanzialmente debole Antares Vision, che registra una flessione dell’1,02%.