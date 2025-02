In questo santuario a oltre 1200 metri d’altezza, ogni 2 febbraio si celebra la “Mamma Schiavona”, ecco perché è speciale

Nel cuore dell’Irpinia, a 1270 metri d’altitudine, si trova il Santuario di Montevergine, un simbolo di sacralità e accoglienza. Situato sul Monte Partenio, attira ogni anno milioni di pellegrini e celebra la “Mamma Schiavona”, Madonna nera protettrice degli emarginati e della comunità LGBTQIA+. Ogni 2 febbraio, durante la festa della Candelora, si svolge un grande pellegrinaggio noto come Juta dei Femminielli, un momento che unisce musica, danza e preghiera in una celebrazione di inclusività e speranza.

L’icona della Madonna di Montevergine, alta oltre quattro metri, presenta un incarnato scuro, simbolo di accoglienza e perdono universale, essendo considerata da molti la più brutta tra le “Madonne sorelle”. La sua storia è legata a un evento miracoloso del 1256 in cui salvò due giovani amanti abbandonati sul monte, trasformando il santuario in un rifugio per chi si sente emarginato.

Le origini del santuario risalgono al XII secolo con la fondazione di un cenobio da parte di San Guglielmo da Vercelli. Precedentemente, il luogo ospitava un tempio dedicato alla dea Cibele, evidenziando il legame con le divinità femminili. Durante la Candelora, si manifesta un forte messaggio di speranza e comunità che trascende le differenze.

Il santuario conserva anche preziosi tesori culturali e artistici, tra cui opere barocche e icone orientali. La “Mamma Schiavona” è un simbolo di unione e inclusività, offrendo rifugio e consolazione a tutti, senza distinzione di provenienza o condizione. Il suo messaggio di perdono e accoglienza risuona fortemente in un mondo sempre più divisivo.