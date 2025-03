In questo piccolo paese a un’ora da Amsterdam c’è uno dei musei con la più grande collezione di opere di Van Gogh.

Alzi la mano chi tra i millennials non ha mai detto “vado a vedere il Museo di Van Gogh” per giustificare un viaggio ad Amsterdam. Tuttavia, questa scusa è meno valida considerando che a Otterlo, a un’ora da Amsterdam, si trova il Museo Kröller-Müller, che ospita la seconda più grande collezione di opere di Van Gogh al mondo. Il museo è situato all’interno del Parco Nazionale De Hoge Veluwe, in un contesto naturale straordinario di oltre 5.500 ettari, rendendo ideale abbinare la visita all’arte con passeggiate o giri in bicicletta nel parco. Una delle attrazioni del museo è il giardino delle sculture, tra i più grandi d’Europa, con oltre 160 opere di arte moderna.

La Galleria Van Gogh all’interno del museo espone oltre 90 dipinti e 180 disegni, incluse opere iconiche come “I mangiatori di patate” e vari autoritratti. Oltre a Van Gogh, il museo presenta capolavori di artisti come Monet e Picasso, offrendo una panoramica delle avanguardie del XIX e XX secolo. Questo straordinario museo è il risultato della passione di Helene Kröller-Müller, una mecenate che tra il 1907 e il 1922 ha raccolto oltre 11.500 opere, riconoscendo il talento di Van Gogh. Nel 1935, la sua collezione è stata donata allo stato olandese con l’intenzione di creare un museo nel parco.

Per una visita immersiva, si consiglia di esplorare il parco in bicicletta e di prenotare i biglietti online. Il Museo Kröller-Müller non è solo dedicato a Van Gogh, ma rappresenta la visione innovativa di Helene Kröller-Müller, integrando arte e natura in un’esperienza unica.