In questo piccolo borgo italiano c’è una strada sopraelevata tra i palazzi: è davvero bellissima

Nel cuore della provincia di Ravenna si trova Brisighella, un borgo medievale circondato da colline romagnole e caratterizzato da tre pinnacoli rocciosi: la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino. Le stradine di Brisighella offrono un’esperienza storica unica, in particolare attraverso la Via degli Asini, un passaggio sopraelevato risalente al XIV secolo che fu utilizzato come camminamento difensivo. Questa via, con le sue finestre ad arco, crea giochi di luce e ombra sulle pareti in pietra ed è diventata un’icona del borgo, testimoniando il passato di Brisighella.

La Via degli Asini prende il nome dai trasportatori di gesso che, nei secoli, utilizzavano il camminamento, creando un ricordo dei tanti asinelli che vi transitavano. Oggi, si presenta come un percorso incantevole, ornato da piccoli dettagli architettonici, come porte in legno e grate in ferro battuto, rendendola un luogo fotografato e ammirato.

Non solo architettura, Brisighella è anche famosa per i suoi prodotti tipici, tra cui l’Olio Extravergine di Oliva Brisighello DOP e la sfoja lorda, una pasta ripiena tradizionale. La bellezza del centro storico, con Piazza Marconi e le celebri torri, unita a panorami suggestivi dal Santuario del Monticino, la rende una meta imperdibile. I sentieri del Parco della Vena del Gesso, soprattutto in primavera, offrono ulteriori occasioni di esplorazione. Visitare Brisighella significa immergersi nella storia, nella cultura e nei sapori autentici della Romagna, un territorio ricco di bellezze da scoprire e assaporare.