In questo libro ci sono 8 racconti assurdi e assolutamente veri: incredibili, po…

In questo libro ci sono 8 racconti assurdi e assolutamente veri: incredibili, potentissimi, da leggere tutti d’un fiato. Sono stati scritti dai terribili cugini @marcomazzoliofficial e @davidesmazzoli, ma in realtà li hanno raccolti da altrettante confessioni arrivate direttamente dal pubblico “zoo-praticante” in questi ultimi anni. Con “Otto ca**o di storie”, si viaggerà nel tempo tra invasioni aliene e complotti impossibili, storie d’amore tra serial killer e imprese di creature fatate, spaziando nell’ultraterreno e nel multiverso: una raccolta di racconti creata da due autori che non hanno mai smesso di sognare e che, ancora oggi, viaggiano a bordo della macchina di Ritorno al futuro e collezionano miniature di tutti i tipi. In libreria e in tutti gli store online dal 28 febbraio 🪩