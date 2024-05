In questo attesissimo romanzo, che costituisce una sorta di sequel/prequel di “N…

In questo attesissimo romanzo, che costituisce una sorta di sequel/prequel di “Non qui, non altrove”, Tommy Orange ripercorre una serie di vicende che partono dal massacro del Sand Creek del 1864, passano per le violenze della Carlisle Indian Industrial School, e arrivano fino a oggi.

Questa costellazione di narrazioni al passato e al futuro fa emergere una storia ora sconvolgente ora meravigliosa. Un libro poetico, pieno di dolore e di rabbia, ma, soprattutto, un devastante atto d’accusa contro la guerra dell’America al suo stesso popolo.

“Stelle vaganti”: in libreria.