In questa città della Provenza, la Pasqua si festeggia tra cornetti e fuochi d’artificio.

Ad Arles, durante la Feria, la città si trasforma in un vivace palcoscenico di festa che attrae visitatori di tutte le età. Questa celebrazione, che si svolge nei giorni di Pasqua, mescola tradizioni, musica e animazioni, creando un’atmosfera conviviale e festosa. La mattina inizia con una colazione nei bar locali e si prosegue con eventi come l’encierro, che introduce le tradizioni taurine. I visitatori possono esplorare le meraviglie architettoniche della città e il mercato provenzale, ricco di specialità culinarie.

Le giornate passano tra musica, fanfare e spettacoli di giovani aspiranti toreri, creando un contesto gioioso e spensierato. Durante il pomeriggio, le bande musicali animano le strade, mentre gli appassionati si radunano per assistere a corride che richiamano un vasto pubblico. Dopo lo spettacolo nell’arena, il clima di festa continua con aperitivi e cene nei ristoranti affollati, dove il pastis è la bevanda protagonista.

La sera, le bodegas diventano il cuore pulsante della festa, offrendo musica, animazione e ottimi piatti in un’atmosfera vivace. Ognuna ha la sua personalità, da quelle scatenate a quelle più tranquille. Il momento clou della notte avviene a Les Andalouses, dove, in un ambiente elegante, si celebra con canti collettivi e flamenco. La giornata si chiude con un dolce momento di relax, gustando churros e cioccolata calda, prima di ritirarsi per riposare e prepararsi per un’altra giornata di festa. La Feria di Arles è un’esperienza immersiva che celebra cultura, tradizione e convivialità.