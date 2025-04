In questa città c’è tanto, ma manca altrettanto

È normale associare a una città i suoi monumenti e la sua storia, ma Padova si distingue per peculiarità uniche. È conosciuta come “la città dei senza”. Tra i suoi simboli c’è il Caffè Pedrocchi, soprannominato “caffè senza porte” perché aperto giorno e notte fino al 1916. La Sala Verde, accessibile senza obbligo di consumazione, accoglieva visitatori per rifugiarsi dal freddo mentre gustavano caffè alla menta o lo Spritz verde, il P31.

Un altro aspetto curioso è il capitello senza colonna in Piazza della Frutta, che secondo la leggenda fu rubato dai vicentini, ma in realtà non è mai esistito a causa di motivi pratici legati al trasporto della frutta. Nella vicina Piazza dei Signori, la Torre dell’Orologio è priva della Bilancia, un dettaglio legato all’astrologia romana, mentre la popolazione racconta che ciò avvenne a causa di una mancanza di fondi da parte del committente verso il costruttore.

La Basilica del Santo, dedicata a Sant’Antonio di Padova, è una delle chiese più importanti della città. Il santo, ex frate e miracolo vivente, ha attirato pellegrini fin dal suo decesso. La sua canonizzazione è stata tra le più rapide della storia, e la sua tomba è un luogo di pellegrinaggio significativo.

Infine, il Prato della Valle, la piazza più grande d’Europa, realizzata nel 1775, è priva di prato per motivi di bonifica e ospita 78 statue, tra cui l’unica dedicata a una donna, Gaspara Stampa, poetessa del ‘500. Padova, ricca di curiosità e monumenti, offre molto di più, incluso il rinomato Orto Botanico.