Il Quebec, la provincia francofona del Canada, ha un primato molto particolare: è la regione con il più alto numero di decessi da Covid in tutto lo Stato. Solo il 12,8% dei residenti non è vaccinato, eppure costituisce quasi la metà dei casi ospedalieri totali nel Paese, mentre l’85% ha ricevuto due dosi. Il premier Francois Legault ha quindi deciso di passare all’azione, annunciando l’introduzione di una tassa per i non vaccinati in Quebec. «Queste persone danneggiano il paese – ha detto in conferenza stampa – e dovranno quindi pagare un “contributo”».

Al momento si discute ancora sull’importo, sebbene sia stato già garantito che non si tratterà di una somma significativa. «Penso che in questo momento sia una questione di equità per il 90% della popolazione che ha fatto alcuni sacrifici – ha continuato Legault -. Penso che dobbiamo loro questo tipo di misura». Il Quebec non è comunque nuovo a simili decisioni: solo una settimana fa l’annuncio che per acquistare cannabis o liquori sarebbe stata richiesta prova dell’avvenuta vaccinazione.

La situazione nella provincia canadese