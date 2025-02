In quali condizioni è stato rinvenuto il cibo

Un autista di 57 anni è stato multato per il trasporto irregolare di alimenti destinati a mense scolastiche. L’episodio si è verificato il 10 febbraio lungo l’autostrada A12, nei pressi di Viareggio, quando la Polizia Stradale ha fermato un furgone frigo. Gli alimenti, tra cui 32 kg di prodotti ittici e verdure surgelate, erano destinati a diverse città toscane come Montignoso, Massarosa e Prato.

Gli agenti della Polizia Stradale di Viareggio, specializzati nel controllo del trasporto di sostanze alimentari, hanno constatato che i prodotti erano conservati a una temperatura superiore a quella consentita dalla normativa vigente. La destinazione degli alimenti, come le mense scolastiche per asili, ha generato un allarme per la salute dei bambini e dei cittadini che avrebbero consumato tali prodotti non conformi.

Il conducente del furgone è stato sanzionato e gli alimenti sono stati posti a disposizione della USL U.F. Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria Zona Versilia. Le autorità competenti provvederanno a ulteriori sanzioni e alla distruzione dei prodotti che non rispettano le norme di sicurezza alimentare. Questo intervento evidenzia l’importanza dei controlli nella filiera alimentare per garantire la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti destinati ai più giovani.