In Puglia la XX edizione di “Orecchiette nelle “nchiosce”

Le orecchiette con insalata di uva, quelle con le cozze, al guanciale di maiale nero, con polpo, con caponata di verdure e in versione gluten free: queste sono solo alcune delle deliziose ricette che saranno protagoniste della decima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road“, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024 nel suggestivo centro storico di Grottaglie, nel cuore del Tarantino.

Con i suoi vicoli bianchi – chiamati ‘nchiosce – e le dimore storiche, la città delle ceramiche pugliese si trasformerà in un percorso gastronomico che celebra la ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni. Undici chefprenderanno parte a questa grande kermesse enogastronomica, offrendo agli ospiti una varietà di prelibate ricette che interpretano la regina delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Dalle versioni più tradizionali alle opzioni senza glutine, i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con una vasta gamma di sapori unici.

L’edizione di quest’anno sarà resa ancora più memorabile grazie alla partecipazione dei cuochi delle edizioni precedenti, che hanno dimostrato la loro abilità e creatività culinaria su scala nazionale e internazionale. Ciò che renderà speciale questa riunione è il loro profondo legame con l’evento e con l’atmosfera festosa che lo circonda. Oltre a portare le loro competenze culinarie, gli chef porteranno anche il loro affetto per questa celebrazione unica e per la vibrante comunità che la rende possibile. La loro presenza contribuirà a rendere l’esperienza di quest’anno ancora più coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Le cantine e i birrifici artigianali locali esalteranno ulteriormente l’esperienza culinaria, mentre due laboratori permetteranno ai partecipanti di imparare a preparare manualmente le orecchiette. In uno di questi laboratori ci sarà Nunzia Caputo, pastaia di Bari vecchia, famosa per le sue inimitabili orecchiette fatte in casa. Grazie alla sua maestria, Nunzia è diventata non solo la cuoca più famosa di Bari, ma anche una celebrità sui social, sbarcando addirittura oltreoceano.

Artisti di strada, DJ set e gruppi musicali garantiranno un’atmosfera vivace e divertente per tutta la durata dell’evento. In ogni postazione sarà disponibile il servizio di prevendita per evitare lunghe code e garantire una migliore fluidità nel percorso dell’evento.

“Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” è organizzato dall’Associazione Le Idee non Mancano APS ed è un “Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale” con il patrocinio di Gal Magna Grecia, del Comune di Grottaglie, di Slow Food Vigne e Ceramiche, del Salento delle Murge, della Proloco Grottaglie e del Dis Education, Asset Network APS. Quest’anno l’evento vedrà anche la collaborazione del progetto internazionale Retrogusti – Food Tales.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.orecchiettenellenchiosce.com o la pagina Facebook www.facebook.com/orecchiettenellenchiosce.

Gli chef di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” 2024 e i piatti:

Bea Acquaviva – Hostaria (Mola di Bari, Bari)

Orecchiette al pomodoro molese, capocollo martinese e fonduta di caciocavallo

Salvatore Carlucci – 20 d’Italia (Basiglio, Milano)

A mia mamma…orecchiette, salsa di fave secche e cipolla, insalata di uva e pan fritto

Maria C. D’Acunto – La luna nel pozzo (Grottaglie – Taranto)

Orecchiette allo sfusato amalfitano con pesto di fagiolini dell’orto della trattoria con cacio ricotta di capra ionica

Palma d’Onofrio – progetto Artemide

Orecchiette con saganaki di cozze (pomodori, vino bianco, succo di limone, feta, cipolla e peperoncino)

Alessio Greco – Resort Rosa Marina (Ostuni, Br)

Orecchiette con pomodorino brindisino arrosto, salsa di mandorle al basilico e polvere di olive

Mimmo Guarino – Four Season (Martina Franca, Taranto)

Orecchiette con tolica (cicerchia), pomodorini infornati, guanciale di maiale nero pugliese e zeste di lime

Paola Ortesta – La Cuccagna (Crispiano, Taranto)

Orecchiette all’acquasale: tre pomodori, barattieri, cipolla rossa di Acquaviva, friggitelli, cacioricotta e pane croccante all’origano

Giuseppe Panebianco – Fragrante (Palo del Colle, Bari)

Orecchiette con ragout di polpo locale e polvere di tarallo

Antonella Ricciolo – responsabile regionale Lady Chef Puglia

Due proposte: orecchiette gluten free con cozze, pomodorini datterini gialli, stracciatella e menta; orecchiette gluten free con vellutata di cime alle acciughe con olio all’aglio nero

Domenico Castria – Il praedo della reale (Ginosa, Taranto)

Orecchiette con sugo di pomodoro paesano di Crispiano confit al rosmarino, melanzane a funghetto, uovo stracciato e cacioricotta di capra ionica

Lorenzo Lacriola – Tabula Rasa (Bari)

Orecchiette con caponata di verdura e lamelle di mandorla tostata