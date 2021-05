Le Aree marine protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo si sono messe insieme per aiutare le tartarughe marine. Gli operatori della riserva leccese soccorrono le Caretta Caretta in difficoltà, quelli di Torre Guaceto le curano nel proprio centro recupero. Il protocollo d’intesa avviato nel 2020 ha già consentito salvataggio di una decina di esemplari.

“Grazie all’impegno profuso negli anni dal Consorzio di gestione di Porto Cesareo sul fronte della sensibilizzazione della vasta marineria del posto sul tema della tutela della fauna marina, oggi i pescatori che rinvengono una tartaruga catturata accidentalmente ci contannano e gli operatori cesarini rispondono, recuperando l’esemplare”, si legge in una nota. “Preso l’animale, scatta la staffetta della solidarietà. Gli operatori di Porto Cesareo portano la Caretta Caretta presso la riserva di Torre Guaceto e i colleghi del Consorzio la ricoverano presso il proprio centro recupero tartarughe marine attivo dal 2016. Qui, gli animali vengono e poi, quando tornano a un ottimale stato di salute, vengono ricondotte a Porto Cesareo e liberate in mare”.

Ogni recupero è una grande gioia per tutti gli operatori coinvolti nella macchina dei soccorsi. “Dobbiamo essere tutti uniti quando si parla di tutela dell’ambiente e degli animali – ha commentato il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino – La natura subisce fin troppo l’impatto antropico esercitato dall’uomo, è dovere dei gestori delle aree protette fare di tutto per salvaguardare più territorio e fauna possibili”.

Il presidente del Consorzio di gestione di Porto Cesareo, Remì Calasso, aggiunge che “si parla tanto di reti, eppure, ancora oggi fare rete è una delle cose più difficili. In questo caso la Riserva di Torre Guaceto e l’Area marina protetta Porto Cesareo hanno una storia di collaborazione consolidata e da sempre lavorano di concerto per il comune obiettivo della tutela ambientale. I risultati raggiunti sono tanti e importanti: continueremo su questa strada lavorando per la salvaguardia dell’ambiente, che è bene comune”.