BEN STRANA epoca quella contemporanea. La dissacrazione, lo scetticismo e le chiavi di lettura malevole e pettegole sono la regola. È cosi che anche le figure più cristalline e eticamente meno discutibili difficilmente passano indenni sotto il microscopio dei social. È stato cosi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per esempio, cui capziosamente era stato addebitato un privilegio vaccinatorio perché settantanovenne, senza considerare che quando si entra nell’ottantesimo anno si ha titolo indiscutibile per ricevere l’agognata dose.

Non stupisce quindi che i medici, figure difficili da incasellare per definizione, siano passati da una rappresentazione super-eroica dei primi mesi della pandemia, allo strame quotidiano che li vede protagonisti di camarille per inserire nelle liste parenti senza titolo, o di sabotatori sindacalizzati di programmi di immunizzazione capillare. In più il medico non fa simpatia: si concede graziosamente, è pieno di sé e arrogante, spesso privilegia l’aspetto remunerativo della professione e la sua percezione può variare da distrattamente insensibile a fin troppo empatico e poco tecnologico.

Il narcisismo

Di sicuro la pandemia ha contribuito a svelare aspetti di narcisismo che, pur coinvolgendo tutte le professioni (cito ad esempio cuochi, magistrati e politici), nel medico assumono aspetti inquietanti. Nessuno può negare però che molti hanno rischiato e pagato con la propria vita l’essersi spesi in prima linea senza se e senza ma. È per rispetto a questi martiri che abbiamo bisogno di rivedere il giudizio sulla categoria e comprendere che, al di là di degenerazioni isolate, il medico è una risorsa e che dobbiamo proteggerlo. Proteggerlo perché meglio possa proteggerci. È di questi giorni la polemica della richiesta di manleva per i giovani specializzandi vaccinatori, cui è stato chiesto di scendere in campo senza prevedere che l’evento avverso, rarissimo, che dovesse capitare dopo una somministrazione vaccinale non gli fosse imputato come colpa grave. Ma ci mancherebbe!

Una risorsa sociale

Gli chiediamo di scendere in campo, ovviamente ancora acerbi e privi di assicurazione (perché non è quello ciò che sono abilitati a fare), gli mettiamo una siringa in mano e ci aspettiamo pure che corrano il rischio di vedersi recapitare a casa un avviso di garanzia e di farsi carico di un avvocato penalista che li guidi in un percorso che nella migliore delle ipotesi durerà due anni. Con questa logica perversa non bisognerà stupirsi che, come succede negli Usa, il medico userà la facoltà di negarsi anche per pratiche ragionevoli con la frase: I am not confortable with! (Mi trovo a disagio).

Fino a che non capiremo che il medico è un’insostituibile risorsa sociale, il cui ruolo primario è avere cura della salute del cittadino, e continueremo a stigmatizzare i suoi errori mettendolo alla gogna o perseguendo ogni sbaglio (o presunto tale) come se sbagliare non fosse umano e possibile anche in questo contesto, il rischio di pagare una costosissima medicina difensiva, come sta succedendo negli Stati Uniti i cui errori stiamo percorrendo acriticamente, sarà uno scotto inevitabile.

Paolo Nucci è professore Ordinario di Oftalmologia Università di Milano e autore del Libro “Perché (non) fare il medico” (Piemme editore)