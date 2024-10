In pochi conoscono questa grande opportunità.

Le spese veterinarie per prendersi cura degli animali domestici possono essere elevate, ma in Italia è possibile ottenere un rimborso significativo. Infatti, è prevista una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie sostenute per gli animali da compagnia o per quelli destinati allo sport. Non sono incluse le spese per animali a fini produttivi o commerciali, come quelli da allevamento.

La detrazione si applica alle spese sostenute nell’anno precedente a quello della dichiarazione dei redditi; ad esempio, nel Modello 730/2024 si possono detrarre le spese sostenute nel 2023. Possono essere detratte tutte le spese documentate riguardanti prestazioni veterinarie e acquisto di medicinali. Tra queste rientrano visite veterinarie, diagnosi, trattamenti terapeutici, acquisto di farmaci prescritti, analisi di laboratorio e interventi chirurgici. Anche l’acquisto di farmaci da banco è valido se effettuato presso farmacie autorizzate.

È importante notare che la detrazione ha un limite massimo di 550 euro, con una franchigia di 129,11 euro. Solo le spese che superano questa franchigia possono essere detratte, il che significa che l’importo massimo recuperabile è circa 80 euro, calcolato sulla base della formula: (550 – 129,11) x 19% = 79,96 euro. Il limite di 550 euro si riferisce all’ammontare totale delle spese veterinarie, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La detrazione delle spese veterinarie può essere richiesta dalla persona che ha pagato il veterinario, anche se non è il proprietario dell’animale, a condizione che la fattura o lo scontrino siano intestati a suo nome. È inoltre necessario che i pagamenti siano tracciabili, utilizzando metodi come carte di credito, bonifici o assegni. L’unica eccezione riguarda l’acquisto di farmaci veterinari o prestazioni da strutture pubbliche/privati accreditati, dove è possibile pagare anche in contante.

Per ottenere la detrazione, bisogna conservare tutta la documentazione attestante le spese, come scontrini parlanti e fatture. Gli acquisti di farmaci online sono ammessi solo se effettuati presso farmacie autorizzate e con pagamento tracciabile. Infine, le spese veterinarie devono essere indicate nel quadro delle detrazioni del Modello 730 durante la dichiarazione dei redditi.