In Piemonte c’è un bellissimo borgo che tocca il cielo: qui ogni 5 anni si tiene una delle feste più antiche d’Italia

Sampeyre è un borgo situato a quasi 1000 metri di altitudine nella Valle Varaita, in Piemonte, noto per le sue tradizioni millenarie, in particolare per la Baìo, una delle feste più antiche delle Alpi italiane che celebra la cacciata dei Saraceni. Questa manifestazione, che si svolge ogni cinque anni, prevede sfilate e riti tramandati nel tempo. Il borgo ospita case in pietra e la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, che custodisce pregevoli affreschi e un magnifico portale romanico. I sentieri nei dintorni consentono di godere di panorami mozzafiato, tra i quali spicca la Big Bench di Chris Bangle, una panchina gigante che offre una vista panoramica sulla valle. La pineta di pino cembro nel bosco dell’Alevè è la più grande d’Italia e il vallone di Sant’Anna, accessibile tutto l’anno, è un paradiso per escursionisti e sciatori.

La Baìo, celebrata da secoli, risale all’anno 980 d.C. ed è caratterizzata da quattro cortei che partono da diverse frazioni. Durante la sfilata, i partecipanti indossano costumi artigianali elaborati, riflettendo l’identità culturale della comunità. Tra i momenti salienti della festa ci sono il saluto degli Abà e il processo farsa al tesoriere.

A Sampeyre si possono visitare il Museo Storico Etnografico al Palazzo Savio e il Santuario della Madonna Nera di Becetto. Per gli amanti delle esperienze adrenaliniche, il ponte tibetano offre una vista unica sulla valle. Ogni agosto si tiene anche Lou Cianto Viol, una passeggiata musicale che celebra la cultura occitana, rendendo Sampeyre una meta ideale per un turismo lento e autentico.