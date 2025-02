In Piemonte c’è il borgo più romantico d’Italia: si trova sulle sponde del lago ed è la meta romantica per eccellenza per San Valentino

In Piemonte, tra le province di Novara e Verbano – Cusio – Ossola, si trova il lago d’Orta, un bellissimo lago glaciale. La località principale è Orta San Giulio, facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Borgomanero. Il lago si trova a 280 metri di altitudine, ai piedi del Mottarone, che, con i suoi 1492 metri, offre splendidi panorami, compreso quello sul lago Maggiore. Orta San Giulio è considerata una delle località più romantiche d’Italia, caratterizzata da un centro storico pedonale. Piazza Motta è il fulcro del borgo, da cui parte la ‘Salita alla Motta’ che conduce alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e, oltre, al Sacro Monte. Questo luogo, inaugurato nel 1591, è dedicato a San Francesco d’Assisi e include 20 cappelle con 376 statue. La chiesa di San Nicolao è particolarmente affascinante, con i suoi affreschi storici e una vista splendida sul lago.

Da Piazza Motta partono anche i battelli per l’isola di San Giulio, storicamente fortificata e oggi sede di un monastero benedettino. Nei dintorni, il borgo di Pella offre il cammino degli scalpellini verso il Santuario della Madonna del Sasso, completato nel 1748, con una vista mozzafiato sul lago. A nord, Omegna è un altro punto di interesse, noto per il Museo Gianni Rodari e il Museo delle arti e industria, testimonianza della produzione storica in acciaio. Il lago d’Orta e i suoi dintorni offrono paesaggi incantevoli e una ricca storia culturale da esplorare.