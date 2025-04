In piazza San Pietro oltre 60mila per rendere omaggio a Papa Francesco

Continuano ad affluire fedeli da tutto il mondo in piazza San Pietro per il secondo giorno di saluto a papa Francesco. La basilica è rimasta aperta per quasi tutta la notte, con una breve chiusura dalle 5.30 alle 7. Secondo i media vaticani, tra le 11 di ieri e le 13 di oggi, circa 61mila persone hanno visitato il colonnato. Molte personalità hanno reso omaggio alla salma del pontefice, rappresentando vari ambiti della società, tra cui quello dell’economia, con la presenza del leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, e quello del calcio, con le delegazioni delle squadre della Roma e della Lazio. Questo flusso di visitatori evidenzia la grande commozione e l’affetto che circonda la figura del pontefice, testimoniando l’impatto che ha avuto su colui che ha incontrato e guidato durante il suo pontificato. La basilica, simbolo della fede e della tradizione cattolica, diventa il luogo di incontro per coloro che desiderano dare il loro ultimo saluto. Nel corso della giornata, le emozioni sono palpabili, mentre i fedeli si raccolgono in preghiera, riflessione e rispetto per la vita e l’opera di papa Francesco. L’evento non solo segna un momento di lutto, ma anche una celebrazione della sua eredità e del suo messaggio di pace e unità tra i popoli. La presenza delle diverse personalità rappresenta un ulteriore segno di quanto il pontefice fosse rispettato e amato non solo nel contesto religioso, ma anche in ambiti culturali e sociali. La cerimonia di saluto continuerà nei prossimi giorni, con l’attesa di altre manifestazioni di affetto da parte dei fedeli.