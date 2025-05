In piazza contro il cancro al seno

Race for the Cure è la più grande manifestazione mondiale nella lotta contro i tumori al seno, organizzata da Komen Italia. Giunta alla sua 26ª edizione, l’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e coinvolge diverse città italiane come Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli.

Al centro dell’evento ci sono le “Donne in Rosa”, simbolo di coraggio e rinascita, che partecipano attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. Ogni anno, oltre 56.000 donne in Italia affrontano questa malattia, e queste donne offrono un messaggio di speranza.

La manifestazione include una passeggiata di 2 km e una corsa di 5 km, oltre a un percorso competitivo di 10 km per gli atleti. Il “Villaggio della Salute” offre esami clinici e strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori al seno e altre patologie femminili.

Fondata nel 2000 dal Prof. Riccardo Masetti, l’organizzazione è attiva in sei regioni italiane e collabora con numerose associazioni. La Race for the Cure 2025 inizierà a Roma dall’8 all’11 maggio, per poi spostarsi a Bari (16–18 maggio), Bologna (19–21 settembre), Brescia e Matera (26–28 settembre), e infine in Campania a ottobre.

L’iniziativa è sostenuta da vari enti e aziende, tra cui il Gruppo FS Italiane e la FAO. Per partecipare, è possibile iscriversi online. Race for the Cure rappresenta un’opportunità unica per promuovere la salute, la prevenzione e la solidarietà, unendo persone di tutte le età in un impegno comune contro i tumori del seno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net