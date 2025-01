In pericolo non solo gli esseri umani, ma anche cani e gatti

Il virus dell’influenza aviaria H5N1 è un’infezione virale che colpisce principalmente gli uccelli, sia selvatici che domestici, con i volatili acquatici come principali portatori. Sebbene la maggior parte dei virus aviari sia innocua per l’uomo, alcune varianti possono provocare infezioni, sebbene raramente, causando sintomi lievi come congiuntivite e disturbi respiratori. Attualmente, non ci sono evidenze di trasmissione da uomo a uomo. Secondo l’Ecdc, il rischio per la popolazione generale è considerato basso, ma è moderato per i lavoratori che operano in allevamenti infetti. In Italia, non si sono registrati casi di infezione umana, e le autorità continuano a monitorare la situazione attraverso un sistema di sorveglianza attivo e passivo.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le autorità affermano che il consumo di carne e prodotti di origine animale provenienti da animali infetti non rappresenta un rischio, purché siano maneggiati e cotti adeguatamente. La principale modalità di trasmissione per l’uomo resta l’inalazione di particelle contaminate. Le normative europee prevedono misure severe, come l’abbattimento e lo smaltimento sicuro degli animali positivi, per prevenire la diffusione del virus.

L’aviaria può colpire anche cani e gatti, ma il rischio di infezione per questi animali domestici è ritenuto basso. Tuttavia, gli esperti consigliano di evitare il contatto diretto con uccelli selvatici e di non somministrare loro carne cruda o prodotti avicoli non controllati, specialmente in periodi di maggiore circolazione del virus. La sorveglianza veterinaria in Italia è gestita dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Il sistema di controllo italiano ha dimostrato la propria efficacia, come evidenziato dalle oltre 3000 analisi condotte su animali da allevamento nelle aree colpite senza trovare contagio. A livello umano, il monitoraggio viene effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la rete RespiVirNet, che coinvolge professionisti sanitari per raccogliere e analizzare dati epidemiologici.

A livello europeo, la Commissione UE, in collaborazione con l’Efsa e l’Ecdc, mantiene un monitoraggio costante e coordina misure di prevenzione. La risposta integrata è fondamentale per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica e animale. La collaborazione tra autorità sanitarie, veterinarie e comunità scientifica rimane cruciale.