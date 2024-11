In pazienti HIV+ mai trattati, regime a 2 farmaci Dtg/3Tc molto efficace

Il regime a 2 farmaci Dtg/3Tc (dolutegravir/lamivudina) ha dimostrato un’efficacia equivalente alla terapia a 3 farmaci nella soppressione virale in adulti con Hiv in stadio avanzato, come sottolineato nei risultati a 48 settimane dello studio Dolce. Questo studio, sponsorizzato dalla Fundación Huésped e dalla Bahiana Foundation of Infectiology, è stato presentato al congresso internazionale Hiv Glasgow 2024 da ViiV Healthcare. Un’analisi post-hoc ha confermato che Dtg/3Tc era non inferiore alla terapia a 3 farmaci, indipendentemente dalla carica virale basale dei partecipanti.

Harmony P. Garges, Chief Medical Officer di ViiV Healthcare, ha evidenziato l’importanza di un’assunzione ridotta di farmaci nella comunità Hiv, sostenendo che i nuovi dati rafforzano l’efficacia e la sicurezza di Dtg/3Tc, mostrando risultati simili anche in pazienti con bassa conta di CD4 e alte cariche virali. Dolce è uno studio multicentrico randomizzato che ha coinvolto 230 persone con Hiv in stadio avanzato, naive al trattamento antiretrovirale. I partecipanti sono stati randomizzati per ricevere Dtg/3Tc o Dtg+Tdf/Xtc.

Le caratteristiche basali dei partecipanti erano simili tra i due gruppi, con un’elevata immunosoppressione: il 43% aveva una conta CD4 inferiore a 100 cellule/mL e il 61% una carica virale superiore a 100.000 copie/mL. L’endpoint primario era la percentuale di soggetti con carica virale non rilevabile. Pedro Cahn, direttore scientifico della Fundación Huésped, ha sottolineato l’importanza di questi risultati, fornendo maggiore fiducia agli operatori sanitari circa la prescrizione di Dtg/3Tc.

L’analisi post-hoc ha indicato che il regime Dtg/3Tc era non inferiore alla terapia a 3 farmaci con una differenza di rischio aggiustata del 2,0%. Le misure di efficacia secondaria, come il declino della carica virale e il recupero dei CD4, sono risultate simili tra i gruppi. Per le cariche virali superiori a 500.000 copie, il 74% nel braccio Dtg/3Tc e il 67% nel braccio Dtg+Tdf/Xtc hanno ottenuto successo virologico. La variazione mediana dei CD4 ha mostrato un incremento di 200 cellule/mL nel braccio Dtg/3Tc e di 177 cellule/mL nel braccio a triplice terapia. La sicurezza fino alla settimana 48 è stata comparabile tra i due bracci, con tassi simili di eventi avversi e interruzioni nel trattamento.