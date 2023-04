In Parlamento è la settimana delle audizioni sul DL Bollette

Terminata la pausa pasquale, il Parlamento torna ad occuparsi delle questioni rimaste in sospeso nelle scorse settimane. A cominciare dal Decreto Bollette: alla Camera si parte con le votazioni sulle pregiudiziali, poi partono le audizioni nelle commissioni Finanze e Affari Sociali riunite.

A Montecitorio saranno discusse alcune mozioni sul riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specializzati nelle patologie ambientali.

Approda in Aula la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

A Palazzo Madama è il momento del Ddl n. 564 – Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione: l’esame del provvedimento è stato concluso mercoledì 5 aprile dalla Commissione Bilancio, con mandato ai relatori, senatore Gelmetti e della senatrice Testor, a riferirne all’Assemblea con le modifiche apportate.

Sia alla Camera che al Senato si voterà per l’elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria.

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) si parte dal ddl sull’istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale. Poi si continuerà a lavorare sulle proposte di legge con le disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica e per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante: entrambe con relatore Raoul Russo.

Entra nel vivo anche la discussione sul ddl per il ristoro medici lesi da SARS-CoV-2 che prevede l’erogazione di un indennizzo, per motivi di solidarietà sociale, a favore dei medici deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2, riconoscendo un ristoro una tantum per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l’infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, nonché un assegno una tantum in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico.

Infine, continua l’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute con l’audizione di rappresentanti della FNOMCeO.

Commissione Affari Sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci partono le audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2023 (Decreto Bollette). In ambito sanitario, saranno ascoltai rappresentanti della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI), della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), della Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), dei sindacati Anaao Assomed-Associazione medici dirigenti, della Federazione nazionale Cimo-Fesmed, della Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG), della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e del Sindacato medici italiani (SMI), della Società italiana medicina emergenza-urgenza (SIMEU) e Società italiana infermieri emergenza territoriale (SIIET), dell’Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) e Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-Emergenza area critica (AAROI-EMAC), dell’Associazione ricercatori in sanità-Italia (ARSI) e FederSpecializzandi, delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di Confindustria dispositivi medici.

Tra gli altri temi affrontati in commissione anche il progetto di legge con disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori e quello per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.