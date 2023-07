In oltre 1.500 a 'Vela Viva 15' sui laghi del nord Italia

Partecipazione oltre le aspettative per l’evento “Vela Viva 15” tenutosi l’8 luglio in contemporanea sui 7 laghi che compongono la XV Zona: Viverone, Orta, Maggiore, Ceresio, Como, Iseo e il laghetto del parco naturale “Oasi dell’Airone Cenerino”. Lo scrive l’organizzazione dell’iniziativa, prima del suo genere in Italia con il coinvolgimento di 53 circoli Fiv sui laghi del nord Italia. “La Vela è Viva in XV Zona” afferma con un gioco di parole e grande orgoglio il Presidente della XV Zona FIV Davide Ponti, nel commentare la giornata. La prima edizione della manifestazione ha infatti visto la partecipazione di quasi 300 imbarcazioni e oltre 1500 persone tra velisti, appassionati e curiosi.

La giornata si è aperta su tutti i laghi con una veleggiata non competitiva, per poi continuare con attività di avvicinamento alla vela come giri gratuiti in barca, uscite in deriva e dimostrazioni della classe Modelvela. L’attività parasailing è stata un’altra delle protagoniste di Vela Viva, grazie all’associazione Mai Paura Odv che con gli Hansa 303 messi a disposizione dai circoli del Lago Maggiore ha portato in acqua per la prima volta un nutrito gruppo di ragazzi, o ancora con le attività della Parasailing Academy Fiv sul Lago d’Orta.

Durante l’evento i circoli velici di Piemonte e Lombardia hanno avuto modo di raccontarsi e raccontare il loro territorio e, con grande orgoglio della XV Zona, ciascuno di loro è riuscito a fare propri i concetti di coinvolgimento e partecipazione che Vela Viva 15 vuole promuovere. Non solo la giornata si è rivelata un successo per lo sport della vela, ma è stata l’occasione per riscoprire il valore della solidarietà grazie alle raccolte fondi, donazioni e attività congiunte con Fondazione Giacomo Ascoli, Peso Positivo, We Will Care e Vele a Colori.

Anche l’intrattenimento ha fatto parte dell’evento, con momenti di relax e svago tra musica dal vivo, prelibatezze locali e premiazioni “creative”, come quella galleggiante fatta sulle barche del Lago d’Iseo. Tra le presenze alle premiazioni non sono mancati i grandi nomi della vela che in XV Zona hanno fatto le loro prime virate, come Flavio Favini, Tiziano Nava, Alfio Lavazza, Marco Di Natale, Fabio Ascoli e Aldo Bottagisio.

Presenti anche molte delle istituzioni che a Vela Viva hanno concesso il proprio patrocinio, dal Presidente di Coni Piemonte Stefano Mossino, al Presidente di Coni Lombardia Marco Riva, dalla Direttrice della Scuola dello Sport Lombardia Adriana Lombardi, alla Consigliera Federale Nadia Meroni, fino ai sindaci dei tanti comuni che hanno creduto nella manifestazione.