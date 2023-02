In “Ogni cosa è collegata” Gabriella Greison racconta la storia di un fisico cos…

In “Ogni cosa è collegata” Gabriella Greison racconta la storia di un fisico così talentuoso che a meno di trent’anni è stato collocato tra Einstein e Maxwell nella classifica dei fisici più importanti del ven­tesimo secolo: Wolfgang Pauli. Ma anche del personaggio più criticato e deriso di tutto il mondo scientifico.Colpo di scena? Wolfgang Pauli andava in analisi da Carl Gustav Jung, il quale aveva chiesto una sola cosa in cambio: che Pauli gli spiegasse la fisica quantistica.

Quella raccontata in “Ogni cosa è collegata” è la vera, incredibile storia di Pauli e Jung, della fisica quantistica e della sincronicità, della mente e dell’amore, e di come tutto sia straordinariamente legato insieme.

In libreria e negli store online dal 21 febbraio.