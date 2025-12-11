9.4 C
In-N-Out Burger rimuove “67” dal sistema di ordinazione

In-N-Out Burger ha rimosso il numero “67” dal suo sistema di ordinazione. La scelta sembra essere legata alla tendenza virale del “6-7”, un’espressione che non sembra avere un significato specifico, ma è comunemente associata alla canzone “Doot Doot (6 7)” di Skrilla e alla statura del giocatore di basket LaMelo Ball, che è alto 6’7″.

Secondo quanto confermato da PEOPLE, In-N-Out Burger ha rimosso il numero “67” dal suo sistema di ordinazione circa un mese fa. Un dipendente di un ristorante In-N-Out a Los Angeles ha confermato che il numero è stato rimosso e che anche il numero “69” è stato eliminato dal sistema di ordinazione.

La notizia della rimozione del numero “67” è stata discussa su Reddit, dove un utente ha notato che il numero veniva saltato durante l’ordinazione. I commentatori hanno ipotizzato che la scelta di In-N-Out potrebbe essere legata alla tendenza virale del “6-7”, che è diventata un fenomeno culturale tra i giovani.

Il termine “67” è stato addirittura eletto “parola dell’anno” da Dictionary.com, che lo ha definito come un termine slang virale e ambiguo che ha guadagnato popolarità tra i giovani. Altri ristoranti, come Wendy’s e Pizza Hut, hanno già adottato la tendenza, offrendo promozioni come un “Frosty da 67 centesimi” e “ali da 67 centesimi”.

