In molti commettono lo stesso errore

Solo seguendo la guida adeguata possiamo evitare di commettere errori nel sollevare il nostro cane. Sebbene possa sembrare un gesto semplice, prendere in braccio un cane in modo scorretto può avere conseguenze negative sulla sua salute. Un’amante degli animali ha condiviso un video in cui mostra gli errori più comuni che le persone commettono quando sollevano i loro animali e come prevenirli.

È fondamentale sapere che anche una piccola variazione nella posizione delle mani può causare danni alla spina dorsale del cane. Per sollevare un cane di media o grande taglia in modo adeguato, è necessario evitare almeno tre o quattro tecniche sbagliate. La presa corretta prevede di utilizzare le mani aperte, cingendo il cane dall’addome e sotto la pancia, per garantire il massimo comfort e sicurezza.

Tra gli errori più diffusi, molte persone tendono a sollevare il cane dalla collottola o dalle zampe posteriori, pratiche assolutamente da evitare. Sollevare un cane come se fosse un bambino, tenendolo rivolto verso di noi e afferrando il corpo all’altezza delle gambe, è un altro errore da evitare. Questo tipo di movimentazione può non solo causare un’ernia al disco, ma anche determinare altri problemi di salute.

Il video è stato pubblicato su Instagram e Facebook dal profilo @koisadebichopetshop, una pagina dedicata alla diffusione di informazioni sui giusti comportamenti da tenere con gli animali domestici, compresi consigli su alimentazione, medicinali e accessori.

In conclusione, per garantire il benessere del nostro cane, è essenziale imparare la tecnica giusta per prenderlo in braccio. Una guida visiva può essere di grande aiuto per evitare errori comuni e garantire che il nostro amico a quattro zampe venga sollevato in modo sicuro e confortevole. Attuare queste semplici raccomandazioni contribuirà a preservare la salute e il comfort del nostro Fido, evitando danni che potrebbero influenzare il suo futuro.