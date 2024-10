In Messico può vincere di nuovo

Gian Carlo Minardi, fondatore del team Minardi ed esperto di Formula 1, ha commentato la gara di ieri, elogiando le prestazioni di Charles Leclerc e la strategia di Carlos Sainz con la Ferrari. Ha definito il weekend ad Austin come positivo, con segnali incoraggianti che si erano già manifestati durante la Sprint Race. Minardi ha evidenziato la crescita della Ferrari, che ora ha l’opportunità di aspirare al secondo posto nella classifica costruttori, distante solo otto punti. Crede che la squadra possa realizzare un finale di campionato promettente.

Guardando al prossimo Gran Premio del Messico, in programma domenica 27 ottobre alle 21, Minardi prevede che la Ferrari potrebbe ripetersi. La gara si svolgerà in notturna, il che potrebbe avvantaggiare ulteriormente la scuderia. Ha sottolineato come Leclerc si sia dimostrato molto competitivo, ma ha anche avvertito di essere cauti, dato che in un campionato dove ogni millesimo conta, è fondamentale mantenere equilibrio tra entusiasmo e precauzioni, specialmente se si dovessero verificare problemi.

Inoltre, Minardi ha indicato Verstappen come il chiaro favorito per il titolo, ritenendo difficile che possa perderlo. Ha menzionato Lando Norris, il quale, nonostante le buone prestazioni, non è riuscito a salire sul podio negli Stati Uniti pur partendo dalla pole position. Questo indica che per vincere un campionato mondiale c’è ancora molta strada da percorrere e che Norris è ancora in fase di apprendimento.

In sintesi, Minardi esprime un cauto ottimismo riguardo al potenziale della Ferrari, sottolineando l’importanza della crescita continua e della strategia nel campionato, mentre riconosce la forza di Verstappen e il percorso di apprendimento di Norris nel cercare di competere ai vertici della Formula 1. Il futuro sembra promettente per la Ferrari, ma la strada verso il successo richiede attenzione e prudenza.