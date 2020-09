A Mediaset ci sarebbero grandi manovre per la domenica pomeriggio e secondo quanto riportato dalla firma Il Doge in esclusiva per Dagospia, Domenica Live di Barbara d’Urso sembrerebbe essere a rischio riconferma. Un rumor (pubblicato oggi, 1^ settembre, che tuttavia la conduttrice aveva smentito ad inizio estate).

“Avvertite Carmelita d’Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre”. Inizia così il paragrafo dedicato a Barbara d’Urso su Dagospia, che continua: “Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro”.

Domenica Live è davvero a rischio sospensione? Il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni nella sua versione web non ha inserito il programma nel palinsesto di settembre (dove invece appare il ritorno di Pomeriggio Cinque da lunedì 7 settembre e quello di Live Non è la d’Urso da domenica 13 settembre), ma nulla vieterebbe alla d’Urso di tornare con più calma ad ottobre.

Nel dubbio il futuro incerto della domenica pomeriggio era stato sulla bocca di tutti anche a giugno, quando Blogo, Maggio e Candela riportarono varie indiscrezioni sul ‘vento che cambiava’ su Canale Cinque.

Notizia come già scritto smentita dalla diretta interessata che aveva confermato il ritorno nella stagione televisiva 2020/2021 di tutti i suoi programmi, Domenica Live e Grande Fratello compreso.