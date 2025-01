In Louisiana si illuminano i riflettori sulla gastronomia

La Louisiana si propone come una delle destinazioni da non perdere nel 2025 grazie alla sua eccezionale proposta gastronomica, celebrando piatti iconici della tradizione. L’Anno della Gastronomia rappresenta un’opportunità unica per esplorare questo affascinante stato del Sud degli Stati Uniti, dove la cucina è una vera e propria celebrazione della cultura locale. Con una vasta gamma di ricette celebri, tradizioni storiche e un ricco programma di eventi gastronomici, la Louisiana invita i visitatori a intraprendere un viaggio dove la scoperta del territorio si intreccia con un’incredibile varietà di sapori.

Doug Bourgeois, Assistant Secretary del Louisiana Office of Tourism, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Dal boudin ai beignets, dal gumbo ai gamberi creoli, la storia e la cultura della Louisiana si possono assaporare in ogni boccone.” Egli ha invitato i turisti ad abbracciare il slogan “Feed Your Soul” durante tutto il 2025.

Le radici storiche della Louisiana hanno dato vita a una gastronomia che fonde influenze cajun, creole, francesi, spagnole, africane e caraibiche, creando piatti dal carattere intenso che celebrano l’unione di sapori e tradizioni. Il gumbo è uno dei simboli indiscussi della cucina locale: una sostanziosa zuppa preparata con un roux scuro, carne, frutti di mare e okra. Questo piatto ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel 1803 e nel 2004 è diventato la specialità culinaria ufficiale della Louisiana. La jambalaya, un piatto a base di riso con carne e frutti di mare, ricorda la paella, ed è spesso preparata in grandi quantità per celebrazioni. Altre delizie meno conosciute ma altrettanto apprezzate includono il crawfish étouffée, che combina gamberi di fiume e una salsa speziata, e i beignet, morbide frittelle ricoperte di zucchero a velo.

Dopo il successo dell’Anno della Musica nel 2024, l’Anno della Gastronomia 2025 si concentrerà sulla scena culinaria della Louisiana con una campagna pubblicitaria rivolta ai viaggiatori appassionati di cibo. Inoltre, Explore Louisiana parteciperà a festival gastronomici nazionali e internazionali, come il Toronto Food & Drink Festival e il National Geographic Traveller UK Food Festival, per evidenziare i sapori unici della destinazione.