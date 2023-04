In “Lo schifo che ha visto Cassandra” troverete di tutto, ma proprio di tutto.

🌀 C’è Cassandra che ha visto il futuro, ma che non si sogna nemmeno di dire ai Troiani tutto quello che sa.

🧙‍♀️ Ci sono vergini che sfuggono al sacrificio, streghe che rifiutano di essere bruciate, puttane che non si vergognano.

🪲 Ci sono donne che diventano guerriere-scarafaggio radioattive e reagiscono in modo sconvolgente ai molestatori che incontrano per strada. Gwen Kirby è fantastica: usa le tecniche letterarie più spericolate – una recensione di Yelp, un articolo di WikiHow – e dà vita alla ribellione estrema e liberatoria delle sue protagoniste agguerrite e irriverenti, regalandoci una raccolta sorprendente di racconti (avanti e indietro nei diversi periodi storici) che narrano dei trionfi e delle sconfitte di donne arrabbiate (a volte proprio inc***atissime), rumorose, arrapate, sole ed energiche, che rifiutano il ruolo di personaggi secondari e scelgono di essere protagoniste. In libreria e negli store online dal 28 marzo!