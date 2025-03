In Liguria c’è un itinerario dove bellezza e parole si incontrano: 16 chilometri di pura magia sulle tracce di artisti immortali d’Italia.

Esiste un itinerario affascinante chiamato “Sentiero delle Parole – Tra Fiume e Mare”, che si estende per 16 km tra i comuni di Lerici e Ameglia, in Liguria. Questo percorso, che attraversa colline, borghi storici e paesaggi spettacolari, è arricchito dal podcast “Sentiero delle Parole” disponibile su Loquis, l’App di Travel Podcasting. Indossando le cuffie, i visitatori vengono immersi in storie e suggestioni letterarie, trasformando la passeggiata in un’esperienza unica.

Tra i protagonisti che arricchiscono questo progetto c’è Cesare Pavese, il cui legame con la Liguria è evidente nelle sue opere. Lerici e il Golfo dei Poeti rappresentano per lui simboli di libertà e infinito. I visitatori possono immaginarsi lo scrittore mentre osserva il mare per scrivere, accompagnati dalle sue parole nel podcast.

Un altro importante personaggio è Giulio Einaudi, fondatore della celebre casa editrice, che trascorse molte estati a Bocca di Magra, un borgo che divenne un salotto letterario per intellettuali come Eugenio Montale e Italo Calvino. Camminando lungo il fiume, si percepisce l’aria di quei tempi.

Italo Calvino, cresciuto in Liguria, trasse ispirazione dai paesaggi locali. Montemarcello, con i suoi ulivi e sentieri, è un luogo che riecheggia nei suoi racconti. Infine, il percorso è infuso dalla musica di Niccolò Paganini, famoso violinista originario di Genova, che trovava ispirazione nei suoni della natura ligure.

Il “Sentiero delle Parole” invita tutti a scoprire questo territorio con un’esperienza sensoriale che amalgama natura, letteratura e musica.