In Liguria c’è un “delizioso” borgo tra le montagne dove tradizione e sapore si fondono in un unico abbraccio.

L’oro bianco della Valle Arroscia, ossia l’aglio di Vessalico, è un elemento fondamentale della cucina ligure e mediterranea. Situato nel medioevale borgo di Vessalico, questo ingrediente è particolarmente apprezzato per il suo intenso aroma, il gusto delicato e l’ottima digeribilità. Vessalico vanta una storia antica, risalente al Medioevo, e si trova presso una zona abitata originariamente dai Liguri Epanteri, diventando poi parte dell’Impero romano e subendo varie dominazioni barbariche. La sua importanza crebbe nel periodo medievale, quando divenne un punto strategico sotto l’influenza della Repubblica di Genova.

Oltre all’aglio, Vessalico offre diverse attrazioni per i visitatori: il Santuario della Madonna del Ponte, la chiesa di Santa Maria Maddalena e i resti medievali della Torre di Ubaga. La Valle Arroscia è ideale per escursioni e passeggiate, con panorami mozzafiato e percorsi ciclistici che permettono di esplorare la bellezza del paesaggio ligure. L’aspetto enogastronomico è di grandissima importanza, con piatti tradizionali di alta qualità. La Fiera dell’Aglio, che si tiene il 2 luglio ogni anno, rappresenta un’opportunità imperdibile per degustare e acquistare l’aglio di Vessalico, partecipando a eventi culturali e gastronomici.

Vessalico è facilmente raggiungibile da varie località grazie a mezzi pubblici e privati. La stazione ferroviaria di Albenga è il punto di accesso più vicino, collegata da un servizio autobus, mentre le strade principali, come la E80 e la SS453, facilitano l’arrivo in auto da Genova, Imperia e Alassio, rendendo il borgo accessibile a chiunque desideri esplorare le sue tradizioni.