In libreria 'Non è solo fatica, è amore', i campioni dello sport tra passione e solidarietà

E’ uscito in libreria il libro ‘Non è solo fatica, è amore’ i campioni dello sport tra passione e solidarietà (Edizioni San Paolo). Un libro di interviste a dieci campioni in cui si trattano a cuore aperto i temi della passione e della solidarietà umana. Un volume scritto dal monsignor Dario E, Viganò e dal giornalista Valerio Cassetta che si apre con la prefazione di Papa Francesco.

Campioni dello sport di diverse discipline: donne e uomini dai quali ci aspettiamo il massimo e successi che ci fanno gioire e sentire orgogliosi. Ma non stiamo parlando di macchine, né di “funzionari dello spettacolo e del successo”: sono esseri umani che esplorano i limiti della capacità di dedizione, speranza e fiducia che è in ciascuno di noi. In questo libro, opportunamente interrogati anche sulla loro persona, sulla loro storia e sui loro valori, ci parlano di sé e dei successi più intimi, più decisivi: la solidarietà, la lealtà, la riconoscenza, il perdono, la generosità, la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Un incontro a cuore aperto e a mente lucida, nel desiderio di condividere non solo i frutti della propria fatica, ma la bellezza della propria capacità di amare. Con interviste a: Giorgio Chiellini, Alessandro Bastoni, Ciro Immobile, Luca Mazzitelli, Antonella Palmisano, Vanessa Ferrari, Francesco Moser, Oney Tapia, Valentina Rodini, Enrico Berrè.