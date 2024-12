In libreria ‘La vita è adesso’, parola agli autori Pravettoni e Boldrini

Il libro “La vita è adesso. Ammalarsi, rigenerarsi, vivere” di Gabriella Pravettoni e Mauro Boldrini affronta l’importanza di vivere nel presente, un concetto essenziale che tutti dovrebbero comprendere. Attraverso un linguaggio accessibile, il libro si rivolge particolarmente a coloro che hanno vissuto esperienze oncologiche, offrendo loro un ponte verso una vita oltre la malattia. In Italia, oltre 3,5 milioni di persone convivono con una neoplasia, e secondo Pravettoni, la diagnosi di cancro rappresenta un trauma che rompe un equilibrio preesistente, creando una netta distinzione tra “prima” e “dopo” la malattia.

Grazie ai progressi terapeutici, oltre il 50% dei pazienti oncologici può ora sperare in una guarigione o in una gestione della malattia come cronica. Boldrini mette in evidenza l’importanza di rigenerarsi e ristabilire relazioni significative dopo una diagnosi. Tuttavia, per affrontare la malattia e recuperare un equilibrio psicologico, è fondamentale ricevere supporto da specialisti. In Italia, solo il 20% degli ospedali ha un servizio di psiconcologia adeguato. Si stanno sviluppando piattaforme online per colmare questa lacuna, offrendo supporto diretto ai pazienti.

Il libro sottolinea che la malattia può diventare un’opportunità per una ricostruzione personale, permettendo di fare scelte più consapevoli e di rivalutare i valori fondamentali della vita. Pravettoni suggerisce di ripensare a se stessi anche al di fuori dell’esperienza della malattia. Sebbene il tema del cancro possa essere pesante da affrontare, la società sta cambiando; fino a pochi anni fa, il termine “cancro” era pesantemente stigmatizzato. Boldrini nota che la terminologia è evoluta, con maggiore attenzione alla guarigione grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie.

Oggi si riconosce più spesso che una diagnosi di cancro non implica necessariamente una “morte certa”, ma può invece comportare una vita di qualità per molti anni. Si sta lavorando anche su leggi come quella sul diritto all’oblio, che tutela oltre un milione di persone in Italia considerate guarite. Nonostante i progressi, è fondamentale cambiare la narrazione attorno al cancro. La vita è un’esperienza da vivere completamente, anche per chi affronta questa malattia, come ribadisce Boldrini.