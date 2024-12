In Italia, le salmonellosi sono più frequenti.

È stato recentemente pubblicato il report annuale sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici e sui focolai epidemici di malattie a trasmissione alimentare, basato sui dati raccolti nel 2023 da 27 Stati membri dell’Unione Europea, inclusa l’Irlanda del Nord, e altri 10 Paesi non UE. Il titolo del report è “The European Union One Health 2023 Zoonoses Report” ed è stato pubblicato dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) in collaborazione con l’ECDC. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha coordinato la produzione del documento con un team di oltre 50 esperti del Consorzio ZOE.

La salmonellosi risulta essere la zoonosi più frequentemente riportata in Italia nel 2023, seguita dalla campilobatteriosi, consultando le segnalazioni di 3333 casi di salmonellosi, con un tasso di 5,6 casi ogni 100mila abitanti, in calo rispetto al 2022. Le infezioni da Campylobacter sono aumentate, passando da 1539 casi nel 2022 a 2363 nel 2023. Un dato rilevante è il calo delle infezioni da West Nile Virus e l’andamento della listeriosi. Infatti, in Italia sono stati riportati 231 casi di listeriosi nel 2023, con una diminuzione significativa del 66,7% rispetto all’anno precedente, quando si erano registrati 385 casi a causa di focolai epidemici.

Nonostante la riduzione dei casi nel 2023, il trend della listeriosi continua a essere preoccupante a lungo termine (2019-2023). Inoltre, sono stati registrati 171 focolai epidemici di origine alimentare in Italia, equivalenti al 3% del totale dell’UE, coinvolgendo 1271 casi umani, 349 ospedalizzazioni e 3 decessi. Dal 2014 al 2023, si è osservato un aumento significativo dei focolai epidemici in Italia, con la Salmonella che ha causato il maggior numero di focolai e ospedalizzazioni.

In aggiunta, i focolai causati da norovirus hanno mostrato alti livelli, mentre Listeria monocytogenes è stata responsabile del maggior numero di decessi tra i focolai (2 decessi). Infine, per 41 focolai non è stato possibile identificare l’agente causale.