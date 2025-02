In Italia, le donne scienziate sono ancora una minoranza

In Italia, le donne scienziate rappresentano ancora una minoranza, con un significativo divario di genere nella partecipazione alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ampliato se si considera l’inclusione delle arti (STEAM). Secondo l’Istat, il 23% dei giovani tra 24 e 35 anni ha una laurea in queste discipline, ma per gli uomini la percentuale è del 34%, mentre per le donne scende al 16,6%. Questa disuguaglianza è stata evidenziata da Stefania Montemezzi, coordinatrice della Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione) della Società italiana di radiologia medica, durante il convegno “Sostenibilità in Radiologia”, tenutosi a Roma per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Situazione analoga si riscontra in Europa: l’Eurostat riporta che la media UE è di 21 laureati STEAM ogni 1.000 giovani tra 20 e 29 anni, con solo il 14,9% di ragazze laureate, rispetto al 27,9% di ragazzi. In Italia, il divario di genere nelle discipline STEAM è anche di tipo geografico, evidenziando differenze significative tra il Nord e il Sud.

Secondo Montemezzi, per migliorare questa situazione è fondamentale disporre di modelli femminili di riferimento, aumentare le esperienze pratiche durante il percorso scolastico, incoraggiare le giovani dai docenti e dalle famiglie e garantire un trattamento paritario nel mondo del lavoro. Riconoscere il ruolo delle donne nella scienza è cruciale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La Commissione Dei ha organizzato eventi con il supporto della Fondazione Bracco e il progetto “Mind the Stem gap” per promuovere l’accesso femminile alle discipline STEM, contrastando gli stereotipi di genere.