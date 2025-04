In Italia 7000 morti, 200.000 nel mondo

In Italia, continuano a verificarsi morti causate dall’amianto, nonostante si celebri la Giornata mondiale delle Vittime di questo materiale. Nel solo ultimo anno si sono registrati settemila decessi, sommando a sessantamila negli ultimi dieci anni. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, lancia un appello al Premier Giorgia Meloni per un bando globale dell’amianto e per incentivi alle bonifiche.

L’amianto causa annualmente più di 200.000 morti nel mondo, e in Italia il mesotelioma, tumore tipico dell’esposizione a queste fibre, ha un tasso di mortalità del 93%. Ogni anno si segnalano diecimila nuove diagnosi, specialmente in Lombardia, Piemonte, Liguria e Lazio, con un picco atteso tra il 2030 e il 2040. Sebbene la legge n. 257 del 1992 abbia bandito l’amianto, attualmente restano in Italia 40 milioni di tonnellate di amianto in un milione di siti contaminati, inclusi 50.000 aree industriali dismesse.

Il rischio non si limita alle fabbriche abbandonate, poiché 2.500 scuole e 1.500 biblioteche contengono ancora amianto. Bonanni denuncia l’indifferenza di fronte a questi dati: i morti dell’ultimo anno sono volti reali e storie di famiglie spezzate, amplificate dall’assenza di azioni concrete. Si sottolinea che ogni ritardo nelle bonifiche è una condanna per chi ignora il pericolo.

Bonanni chiama alla responsabilità e alla giustizia per le vittime, affermando che non si deve più permettere il profitto sulla pelle delle persone. La sua battaglia di trent’anni è non solo contro le malattie causate dall’amianto, ma anche contro l’oblio.