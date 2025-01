In inverno ma con 20 gradi: ecco la meta ideale per un viaggio di famiglia che riempirà gli occhi di meraviglia a grandi e bambini

Per Natale, abbiamo scelto l’Andalusia, scoprendo che la Spagna è ideale per le famiglie con bambini. Il clima piacevole, i servizi dedicati e il cibo abbondante rendono la Spagna un luogo accogliente per i viaggiatori con bambini. Anche se viaggiare con i bambini presenta delle sfide, ci sono alcuni consigli pratici che abbiamo messo in atto per rendere il nostro soggiorno un successo. È importante ridimensionare le aspettative, scegliendo una sola attività imperdibile al giorno e prendendosi il tempo necessario per gestire i ritmi e le necessità dei più piccoli. Inoltre, pianificare momenti dedicati esclusivamente ai bambini facilita la loro esperienza, offrendo svago e decompressione.

Il nostro itinerario è iniziato a Malaga, dove abbiamo apprezzato la bellezza del Castillo de Gibralfaro e la Cattedrale. Per nostro figlio, la Playa de la Malagueta e le luminarie di Calle Marqués de Larios sono stati momenti indimenticabili. Da Malaga ci siamo spostati a Siviglia, dove abbiamo sperimentato la vitalità della città, visitando il mercato di Triana e il vivace Barrio de Santa Cruz. I punti salienti per nostro figlio sono stati Plaza de España e il parco adiacente.

Proseguendo verso Cordoba, abbiamo visitato la Mezquita e trascorso del tempo alla Ciudad de los Niños, un parco pubblico ben attrezzato. A Granada, abbiamo dedicato del tempo alla Alhambra e al Parque de las Ciencias, che ha offerto a nostro figlio un’esperienza interattiva e coinvolgente. In generale, abbiamo scoperto l’importanza di bilanciare novità e routine per gestire lo stress del viaggio.

Nei nostri spostamenti, abbiamo avuto cura di optare per alloggi confortevoli, anche se alcuni hotel non hanno soddisfatto pienamente le nostre aspettative. Le diverse città andaluse hanno ognuna il loro fascino unico e non vediamo l’ora di tornare in Spagna, magari in periodi meno affollati e con bambini più grandi, per sperimentare ancora di più ciò che questa bella nazione ha da offrire.