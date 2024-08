In fuga sull’Appia: un weekend  di storia, gusto e relax

All’incrocioSe gli edifici potessero riassumere le motivazioni che li hanno spinti a sorgere proprio in un determinato punto, Antum Hotel non avrebbe bisogno di troppe parole per esprimere l’amore che lo lega a Benevento (BN), città delle streghe e dei misteri, dove ogni angolo racconta una storia millenaria. E se è vero, come suggerisce il detto, che tutte le strade portano a Roma, a questo luogo sospeso nel tempo ne basta una, quella leggendaria Via Appia, recentemente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, per esplorare la quale Antum Hotel è il punto di partenza perfetto. Tra tesori archeologici, tradizioni e ospitalità, l’incrocio di coordinate in origine curiosamente noto come Maleventum si rivela la base ideale per un’immersione completa nel passato glorioso dell’Antica Roma, seguendo un itinerario alla scoperta della Regina Viarum.

Aperto da un doveroso inchino di fronte all’imponente Arco di Traiano, il pacchetto propone un primo giorno all’insegna della storia cittadina, con una passeggiata tra le vie di un centro storico che regala scorci e visioni inattese, come la Chiesa di Santa Sofia, gioiello architettonico longobardo e anch’essa Patrimonio UNESCO. I prodotti dell’azienda agricole Tenuta Tierra e i sapori autentici della tradizione locale rivisitati dallo Chef Assunto Piramide sono i fondamentali della cena al ristorante AMA Experience, degna conclusione di un approccio che già consente di pregustare il seguito.

Dal Teatro Romano alla Rocca dei Rettori, sono le bellezze nascoste di Benevento a conquistare la scena di una seconda giornata che prevede l’escursione al Ponte Leproso per rivivere l’antica infrastruttura stradale della Via Appia, un tempo linea di colloegamento tra Roma e Brindisi. Quella a Montesarchio, con il suggestivo Castello e il Museo Archeologico del Sannio Caudino (che conserva il meraviglioso cratere che raffigura il Ratto di Europa), è una tappa immancabile sulla rotta verso Sant’Agata de’ Goti, incantevole borgo medievale in cui degustare una selezione di vini e prodotti tipici in una delle cantine più rinomate del territorio.

Il gran finale è ovviamente dedicato al viaggio vero e proprio sulla Via Appia, con soste a Capua e Santa Maria Capua Vetere, dove a suscitare la meraviglia tipica degli occhi a contatto con il volto dei millenni sono il Museo Campano, l’Anfiteatro Campano e il Mitreo, testimonianze di una civiltà antica e grandiosa. Le ultime ore di tranquillità a Benevento sono dedicate allo shopping enogastronomico e al relax che permette di riordinare le idee e i ricordi di un’avventura indimenticabile lungo una superficie dalla veneranda età, solcata da piedi che mai avrebbero pensato di lasciare la loro impercettibile impronta sulla storia.

Proposto a partire da 220 euro a persona, il pacchetto “Alla Scoperta della Via Appia: Un Viaggio Storico da Benevento” si sviluppa su un weekend e prevede due o tre pernottamenti, una degustazione in cantina e una o due cene presso AMA Experience, con possibilità di includere i servizi di transfer per chi arriva in treno.