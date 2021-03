ABITUATO a volare in bicicletta, affronta una diagnosi pesante senza perdere i sogni. Roberto Amore, giornalista, racconta la sua convivenza con la malattia di Parkinson. Superato il traguardo dei dieci anni dai primi disturbi, Amore decide di mettere in un libro le vittorie e le sconfitte, le gambe morbide che lo portano a scalare le vette che hanno fatto la storia del ciclismo, le gambe ingovernabili che non rispondono agli stimoli e finiscono per imprigionarlo in casa.

In questo “In fuga con il Parkinson” (Bertoni Editore), l’autore ci regala un esempio di medicina narrativa, quella che è parte decisiva della cura. Come scrive lo specialista Francesco Valeriani nella prefazione “anche la neurologia deve avere un’anima. La relazione medico-paziente non può ridursi a protocolli standardizzati e linee guida predefinite, nell’eclissi della presenza dell’altro e della sua irripetibile soggettività”.

Amore racconta il suo rapporto con i medici, altalenante come può esserlo in presenza di una malattia così invalidante. Si fa delle domande, le condivide con la famiglia. Con il senno di poi, torna alle disattenzioni di certi specialisti e all’empatia con l’ultimo consultato. Ora non è il tempo della bici, ma l’autore ha in casa una avveniristica cyclette. E per fortuna c’è anche una palestra vicino casa.

Il libro ha una interessante appendice di servizio sulle attività fisiche e di riabilitazione che possono aiutare il paziente nella lotta al Parkinson. Fra esse svetta il tango, che stimola l’attenzione e il controllo del corpo, fantasia e sentimento. C’è una nuova qualità della vita da conquistare.