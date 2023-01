In forte rialzo la Borsa di New York

– Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo dell’1,64%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l’S&P-500, che arriva a 3.871 punti.

Ottima la prestazione del Nasdaq 100 +1,92%; sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l’S&P 100 +1,53%.

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Dow, +3,87%, Walgreens Boots Alliance, +3,48%, Amgen +3,17% e Caterpillar +3,08%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -0,51%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Costco Wholesale +6,54%, Lam Research +5,58%, Old Dominion Freight Line, +5,41% e KLA-Tencor +5,31%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su JD.com, che ottiene -2,82%.

Si concentrano le vendite su Enphase Energy,, che soffre un calo del 2,75%.

Discesa modesta per Rivian Automotive,, che cede un piccolo -1,4%.

Pensosa AirBnb, con un calo frazionale dell’1,24%.