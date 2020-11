IN FARMACIA per aiutare i bambini. Un gesto importante ancora di più oggi nei giorni del Covid. Per una settimana, da venerdì 20 fino al 27 novembre, torna l’iniziativa della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i ragazzini che si trovano in una situazione di povertà sanitaria., madrina della Fondazione, sarà testimonial e volontaria dell’iniziativa che coinvolge 2.000 farmacie in tutt’Italia.

In Italia 1 bambino su 8 vive in povertà assoluta (Istat 2019). All’emergenza sanitaria Covid-19 è anche seguita quella economica. In 7 anni sono stati raccolti oltre 1 milione di farmaci e prodotti baby-care. Nel 2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (casefamiglia, comunità per minori, empori solidali) per 36.000 bambini beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien della poverissima Haiti, che assiste 80.000 bambini/anno. Per 4 anni consecutivi nel 2019, l’iniziativa ha ricevuto la mMedaglia del presidente della Repubblica Italiana.

I diritti dell’infanzia

Nelle farmacie aderenti sarà distribuito un pieghevole sui diritti dell’infanzia, che riporterà una storia per bambini con illustrazioni di Giulia Orecchia e i disegni di piccoli pazienti che, a causa del Covid-19 hanno trascorso un periodo di isolamento nel reparto di infettivologia pediatrica dell’Ospedale L. Sacco di Milano, invitati dai medici e psicologi a disegnare, per sentirsi rassicurati e meno soli. Inquadrando un QR code si potranno vedere i video con Martina Colombari che legge le storie sui diritti dei bambini.

Tra i diritti dei bambini sarà ricordato anche il diritto alla vita, difeso e tutelato da ninna ho, il primo progetto nazionale contro l’abbandono neonatale, nato nel 2008. Lo scopo è quella di diffondere la normativa che consente alle future mamme italiane o straniere in grave difficoltà, di poter partorire in anonimato e sicurezza, per la propria salute e per quella del nascituro, presso tutte le strutture ospedaliere pubbliche (www.ninnaho.org).



In farmacia per i bambini – dal 20 al 27 novembre

Le farmacie aderenti: www.fondazionefrancescarava.org