In due scene di Nuovo Olimpo c’è anche Priscilla (l’avevate riconosciuta?)

Nuovo Olimpo è disponibile nel catalogo di Netflix da una settimana ed è già fra i film più visti (si trova al quarto posto al momento). Fra Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Giancarlo Commare, Alvise Rigo e Luisa Ranieri nel cast degli attori c’è anche Mariano Gallo, noto ai più perché è anche Priscilla.

“Da quando sono tornato in Italia per condurre Drag Race Italia ho voluto riprendere a coltivare la mia passione per il teatro e il cinema che avevo un po’ messo da parte vivendo a Mykonos. La recitazione è sempre stata la mia passione più grande e così mi sono messo in gioco e ho ripreso a fare casting” – Ha confessato Priscilla a Spyit.it – “Uno di questi è stato per Nuovo Olimpo e direi che è andato abbastanza bene. Nel film sono il Mastino, uno dei frequentatori abituali del cinema Olimpo: un piccolo ruolo che però mi ha regalato una delle esperienze artistiche più belle che abbia vissuto”.

Priscilla: “Lavorare con Ozpetek era il mio sogno”

“L’esperienza è stata incredibilmente intensa e costruttiva. Lavorare con e per Ferzan Ozpetek era il mio sogno. Ho osservato, ascoltato e assorbito come una spugna ogni suo discorso, ogni sua indicazione. Vederlo all’opera è una lezione di cinema e di umanità. Ho avuto la fortuna di vedere un regista e un uomo che mette tutto se stesso nel raccontare l’universo dei sentimenti in tutte le sue sfumature”.

Mariano Gallo / Priscilla in Nuovo Olimpo si vede in due scene entrambe girate nel corridoio del cinema Nuovo Olimpo ed entrambe con Giancarlo Commare. Ovviamente out of drag.

Un piccolo cameo che si aggiunge a quello fatto per Ozpetek – questa volta en travestì – è quello nella serie adolescenziale Rai, Home Sweet Rome, di produzione italo-canadese.

Netflix, Rai e pure Paramount+, dato che come sappiamo è anche al timone dell’attuale edizione di Drag Race Italia. Il ritorno a casa le ha fatto bene…