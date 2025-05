In diretta: I cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Papa dopo Francesco

I cardinali della Chiesa cattolica si sono riuniti in conclave per scegliere il successore di Papa Francesco. Questo incontro segna un momento cruciale per la Chiesa, poiché i cardinali discuteranno e voteranno per individuare il nuovo pontefice. La riunione è segnata da aspettative e speranze, con la necessità di affrontare le sfide contemporanee della Chiesa e di garantire continuità nella leadership spirituale. I cardinali esploreranno le diverse visioni per il futuro della Chiesa, promuovendo il dialogo e la collaborazione per un futuro di unità e rinnovamento.