In Difesa del Presidente della Repubblica

Si apre un nuovo capitolo nel rapporto tra Elon Musk e il presidente Sergio Mattarella, dopo le tensioni passate legate alla giustizia. Musk ha manifestato la volontà di dialogare con il Quirinale riguardo a Starlink, il sistema di comunicazioni satellitari. Questo invito è emerso da un post su X, dove un utente sostiene che Mattarella stia ostacolando un accordo tra il governo italiano e SpaceX a causa dei legami di Musk con Donald Trump. Musk ha risposto esprimendo il desiderio di parlare con il presidente, un gesto che ha suscitato un acceso dibattito.

Andrea Stroppa, consulente di Musk in Italia, ha definito le parole dell’imprenditore come un chiaro “invito al dialogo”. La questione di Starlink è rilevante in Italia, in particolare per il suo potenziale instaurato nelle telecomunicazioni militari. Recentemente, Matteo Salvini ha riacceso il dibattito, sottolineando l’importanza di adottare tecnologie avanzate per la sicurezza delle telecomunicazioni e riconoscendo le capacità superiori di Starlink rispetto ad altre aziende.

Le tensioni tra Musk e Mattarella risalgono a novembre, quando il presidente criticò indirettamente Musk su questioni riguardanti la giustizia e le norme lavorative. Il Daily Mail ha suggerito che il Quirinale potrebbe aver influenzato le decisioni del governo di esplorare alternative a Starlink. Attualmente, l’attenzione è rivolta a come Mattarella risponderà all’apertura di Musk e se ci sarà un confronto diretto tra le parti.