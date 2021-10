A 33 anni Francesca Nigro sta già vivendo la sua terza vita. “Nella prima avevo studiato ragioneria, mi sono sposata e sono diventata mamma di tre figli – due maschi di 16 e 7 anni e una ragazza di 14 – Lavoravo in una azienda florovivaistica a Candela e le mie giornate erano segnate dal lavoro e dai figli: sveglia alle 5, i preparativi per mandare i ragazzi a scuola, il lavoro nelle serre e il pomeriggio in giro per accompagnarli fra il calcetto, la palestra e la piscina”.

Una vita normale, insomma. Che si interrompe di colpo un anno fa.

“Il 30 settembre 2020. Ero in macchina da sola sulla Orta Nova-Ordona per andare a Bovino dall’estetista. Poi il buio all’improvviso e un vuoto incolmabile nella mia memoria. L’unica cosa che ricordo è una voce straniera che urlava “ferma, non ti muovere!” mentre stava arrivando l’ambulanza. Mi sono svegliata dopo dieci giorni al Policlinico di Foggia e la prima cosa che ho domandato è stata: dove sono i miei figli?”.

Si è chiesta cosa ci facesse lì?

“Una dottoressa si è subito fiondata sul mio letto e mi ha detto: “Hai capito dove sei e perché ti trovi qui?”. Io, invece, zero assoluto”.

Era completamente bloccata.

“Dicevo ai miei familiari: non sento le gambe, non riesco a muoverle. E loro mi tranquillizzavano: vedrai che piano piano passerà. Soltanto quando sono stata trasferita all’ospedale di San Giovanni Rotondo hanno cominciato a dirmi che ero rimasta completamente paralizzata dalla pancia in giù”.

E si è resa conto che la sua seconda vita era appena cominciata.

“In questi mesi sono stata operata tre volte al fegato e quattro alla schiena. Il primo intervento al fegato era stato effettuato in una seconda ambulanza fatta arrivare con urgenza sul luogo dell’incidente: avevo una emorragia terribile e non si poteva perdere tempo”.

Cosa le è pesato di più durante tutto questo tempo in ospedale?

“Per tre lunghissimi mesi, da settembre a dicembre, sono stata sempre a letto a pancia in su senza avere alcuna possibilità di girarmi: se lo avessi fatto avrei rischiato di compromettere seriamente il fegato. Non potevo nemmeno sollevare la testa, un periodo bruttissimo”.

Come ha fatto a resistere?

“È stata la voglia di tornare a vivere che mi ha fatto andare avanti. La mia vita è cambiata in una frazione di secondo: è davvero difficile accettare tutto questo, ma in casi come il mio bisogna essere realisti e fare di tutto per rendere comunque migliore la nostra esistenza”.

Lei è credente?

“Sì. Ma quando mi sono risvegliata ricordavo soltanto mostri che uscivano dalla terra e dal soffitto. Gli altri dicono di aver visto una luce intensissima mentre erano in coma, io invece combattevo contro questi brutti mostri”.

Ha pregato tanto?

“Tantissimo. E da quando ho lasciato l’ospedale ho cominciato a girare per santuari ogni domenica insieme con i miei cari: vengo da una famiglia molto devota, avevo anche uno zio sacerdote”.

La nostra Puglia, e la sua Daunia in particolare, è devotissima a san Pio.

“In realtà tutte le mie preghiere le ho rivolte a mia madre, che ho perso quando avevo 13 anni. È la stessa età di mia figlia al tempo dell’incidente. Un giorno in ospedale mi ha detto: “Quando eri in rianimazione pensavo alla tua vita. Come hai fatto senza la tua mamma?”. Ecco, sono stati i miei ragazzi a darmi tutta questa forza”.

Anche perché i primi segnali subito dopo l’incidente non erano stati affatto positivi.

“I medici avevano detto ai miei che avevo soltanto cinque possibilità di sopravvivenza su cento”.

Grazie al loro lavoro e alla sua forza, però, quell’altro 95 per cento è andato a farsi benedire.

“A novembre ero ancora completamente immobile. Ma a gennaio, visti anche i primi miglioramenti, hanno preso una decisione importante: utilizzare Ekso per la riabilitazione”.

Ekso è l’esoscheletro bionico in dotazione alla Medicina fisica e riabilitativa del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal professor Andrea Santamato: in effetti è meglio chiamarlo Ekso invece di esoscheletro, che suona un po’ lugubre.

“È proprio così. Si tratta di una struttura in acciaio e carbonio, una sorta di robot da indossare sopra gli indumenti, attivata da quattro motori. Appena lo indosso, i sensori riconoscono la mia postura e trasmettono i dati: un computer li trasforma in movimenti che mi assistono per restare ferma in piedi o per spostarmi”.

Lo utilizza anche a casa?

“Assolutamente no, sarebbe impossibile. Ekso ha bisogno di personale specializzato per funzionare, a cominciare dal mio bravissimo fisioterapista Amedeo Tramonte, e va utilizzato soltanto per la riabilitazione: in pratica mi guida nei movimenti affinché io possa imparare a farli da sola. Diciamo che la mia terza vita è cominciata anche grazie a lui: non è facile, ma finalmente ci sono arrivata”.

C’è stato di mezzo anche il Covid.

“L’ospedale era blindato e potevo vedere i ragazzi soltanto attraverso le videochiamate. Anch’io sono risultata positiva: un mese intero, dal 15 gennaio al 14 febbraio, per fortuna senza conseguenze serie”.

Quanti mesi ha trascorso in ospedale tra Foggia, San Giovanni Rotondo e di nuovo Foggia?

“Nove lunghissimi mesi. L’8 giugno sono stata finalmente dimessa. Avevo una paura matta di uscire: piangevo perché non sapevo se avrei accettato e come avrei affrontato tutti quei cambiamenti”.

Francesca Nigro con la t-shirt di Wonder Woman che le hanno regalato quanto è uscita dall’ospedale

In ospedale c’è stata una festa.

“Medici, infermieri e operatori mi hanno anche regalato una maglietta col ritratto di Wonder Woman. Il loro sostegno psicologico è stato decisivo in quei mesi, almeno quanto l’impegno e la passione che mettono ogni giorno nel loro lavoro: sono davvero i nostri angeli. In ospedale giravo fra i reparti con la mia sedia a rotelle e andavo a fare quattro chiacchiere con gli altri pazienti. Quando arrivava un nuovo ricoverato, gli infermieri mi mandavano a dargli il benvenuto e a spiegargli le regole della casa”.

Francesca con il compagno Giampaolo Russo, prima dell’incidente

Qual è stata la prima cosa che ha fatto l’8 giugno?

“Ho chiesto a Giampaolo, il mio compagno, di portarmi al mare a Manfredonia. Siamo andati nel nostro ristorante preferito e un cameriere mi è venuto incontro e mi ha detto: “Brindiamo con un bel calice di vino?”. E io: ma quale calice?, porta una bottiglia che qui bisogna festeggiare alla grande”.

Il menu se lo ricorda?

“E chi se lo dimentica? Antipasto completo di pesce, risotto alla pescatora e tagliata di tonno”.

Il fegato ha ripreso a funzionare alla grande, quindi.

“Quello è a postissimo! In ospedale Giampaolo non mi aveva fatto mancare niente: gli ho chiesto di tutto, dai calamari fritti alla mozzarella di Battipaglia, dalle pizze alla birra. Ho festeggiato in reparto Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e lui si è fatto sempre in quattro per me: il 25 dicembre mi ha portato il panettone artigianale col cioccolato bianco e i frutti di bosco. E un’altra volta è piombato in ospedale perché avevo voglia di un bel panino con la mortadella”.

Il provolone è d’obbligo in quel panino.

“Ma io non mangio formaggi, soltanto le mozzarelle”.

È più passata davanti al luogo dell’incidente?

“Ci passo spesso e ogni volta è come se il tempo si fermasse. Il tendone del vigneto nel quale è finita la macchina è ancora danneggiato. Io però mi sto già preparando per prendere la patente speciale, voglio tornare a guidare il prima possibile. E mi sono iscritta a una lista di collocamento per invalidi che mi consentirà di ricevere le informazioni su concorsi e posti di lavoro disponibili: non voglio farmi mancare nulla”.

Sarà la sua quarta vita?

“È l’augurio che rivolgo a me stessa”.